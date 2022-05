Stiri pe aceeasi tema

- Unirea Slobozia s-a impus in deplasarea cu U Cluj, scor 2-1, și a revenit serios in carțile pentru barajul de promovare in Liga 1. Erik Lincar și Romario Pires au vorbit despre incaierarea generala de la vestiare. La finalul partidei pe pe „Cluj Arena”, fotbaliștii celor doua formații au fost implicați…

- Infrangere dramatica pentru formația lui Erik Lincar in meciul cu Unirea Slobozia, scor 1-2, in play-off-ul Ligii 2. Oaspetii au reușit sa marcheze ultimul gol chiar in minutul 90+5. Dupa aceasta faza jucatorii s-au batut pe tunelul care face legatura intre teren și vestiare. Fanii au fost extrem de…

- Un meci demn de Liga 1 a avut loc in aceasta seara pe Cluj Arena. Entuziasmul nu a lipsit in tribune, unde a fost prezenta numeroasa galerie a Șepcilor Roșii, și nici in teren. Baieții lui Erik Lincar au reușit sa domine categoric la toate capitolele Petrolul. Lupii galbeni au fost distruși realmente…

- Se incinge lupta pentru accederea in sezonul viitor al Ligii 1 la fotbal. Marți, 26 aprilie, de la ora 19:00, are loc derby-ul etapei a 7-a din play-off, un duel intre primele doua clasate, Petrolul Ploiești și Universitatea Cluj, meci programat in inima Ardealului, sub Dealul Feleacului, de la ora…

- Universitatea Cluj a invins-o pe Concordia Chiajna cu scorul de 3-1 (2-1), luni, pe Cluj Arena, intr-un meci din etapa a cincea a fazei play-off a Ligii a II-a de fotbal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Antrenorul Stelei s-a aratat foarte suparat de rezultatul derbiului disputat aseara pe Cluj Arena. Daniel Oprița considera ca echipa sa merita minim un egal, dupa jocul bun prestat, totuși CSA Steaua s-a ales cu scorul 0-1, in deplasarea de la Universitatea Cluj. „O partida pe care, cel puțin in…

- Daniel Oprița, antrenorul celor de la CSA Steaua, a analizat infrangerea echipei sale, scor 0-1 in deplasarea de la Universitatea Cluj. Antrenorul Stelei s-a aratat dezamagit de rezultatul final al meciului și este de parere ca echipa sa merita minim un egal dupa jocul bun prestat pe Cluj Arena. „O…

- Duminica, dupa orele pranzului, pe 3 aprilie 2022, la Slobozia, cu Unirea, „U” Cluj a bifat a doua deplasare consecutiva de la startul play-off-ului Ligii a II-a. Și tot ca la Ploiești, cu FC Petrolul, jucatorii nabadaiosului Erik Lincar nu au reușit sa caștige, terminand tot la egalitate, de data aceasta…