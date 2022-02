Stiri pe aceeasi tema

- În dimineața zilei de astazi, 22 februarie, premierul englez Boris Johnson a anunțat despre „un val de sancțiuni” în adresa Rusiei. Declarațiile lui Johnson au fost facute în urma unei ședințe a comitetului guvernamental din Regatul Unit privind situațiile de urgența.…

- Șeful PSD anunța ca facturile la energie electrica nu vor creste dupa 1 aprilie. ”In 3 ani Romania va fi independenta energetic” Presedintele PSD Marcel Ciolacu a facut un anunt important pentru romani: facturile la energia electrica nu vor creste dupa 1 aprilie. Liderul social democraților susține…

- Aflat in vizita la baza militara „Mihail Kogalniceanu”, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat ca alianța militara va discuta in urmatoarea ședința a miniștrilor apararii din statele membre posibilitea de a disloca permanent un grup de lupta NATO in Romania și in celelalte state din…

- Dislocarea de noi efective militare americane in Europa de Est duce la escaladarea tensiunilor in regiune, a comunicat Kremlinul, dupa ce Washingtonul a anuntat ca va trimite inca 3000 de militari in Polonia si Romania, transmite Agentia Reuters, potrivit Agerpres. „Face constant apel la partenerii…

- Ungaria ar dori sa creasca importurile de gaze naturale din Rusia in cadrul unui contract bilateral pe termen lung, a declarat marți prim-ministrul Viktor Orban intr-o vizita la Moscova. La randul sau, Președintele rus, Vladimir Putin a declarat ca Ungaria cumpara gaz la un preț mai mic decat restul…

- Piata de energie din Romania este ca in Vestul Salbatic, nu exista niciun serif in oras, iar principalii castigatori sunt intermediarii care au cumparat toata energia si o revand acum consumatorilor la preturi foarte mari, afirma Marian Nastase, presedintele Consiliului de Administratie al Alro. Producatorul…

- Președintele trebuie sa iși dea doua palme sa se trezeasca din adormire, crede Ludovic Orban, fostul aliat al Cotroceniului. Daca pe vremuri, fostul lider libera l ii lua apararea lui Klaus Iohannis in aproape orice condiții, acum lucrurile s-au schimbat. Dupa ce scrie clar ca Rusia a fost, este și…

- „Sunt foarte onorat sa ma aflu din nou aici, la sediul NATO. Este o oportunitate importanta sa discut cu dumneavoastra chestiuni legate de securitatea euro-atlantica. Dati-mi voie sa subliniez inca o data sprijinul pe care ni-l acordati, in ciuda timpurilor dificile si tensionate. Romania va ramane…