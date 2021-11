Stiri pe aceeasi tema

- Noul primar al New York-ului a fost ales afro-americanul democrat Eric Adams, ootrivit rezultatelor preliminare ale alegerilor. Acesta a fost ofițer de poliție și sindicalist antirasist, scrie AFP. Acesta are...

- Eric Adams, un afro-american, fost ofiter de politie si sindicalist antirasist, a fost ales primar al New York-ului, au informat marti seara canalele americane de televiziune CBS si NBC, pe baza rezultatelor preliminare.

- Fostul polițist Eric Adams va fi urmatorul primar al orașului New York, dupa ce democratul l-a invins pe Curtis Sliwa la alegerile de marți, scrie The Guardian. Noul primar va prelua conducerea celui mai mare oraș din SUA in ianuarie. Alesul democrat, in varsta de 61 de ani, l-a invins pe rivalul sau…

- Eric Adams, un afro-american, fost ofiter de politie si sindicalist antirasist, a fost ales primar al New York-ului, au informat marti seara canalele americane de televiziune CBS si NBC, pe baza rezultatelor preliminare, relateaza miercuri AFP.

- Eric Adams, un afro-american, fost ofiter de politie si sindicalist antirasist, a fost ales primar al New York-ului, au informat marti seara canalele americane de televiziune CBS si NBC, pe baza rezultatelor preliminare, relateaza miercuri AFP. Alesul democrat, in varsta de 61 de ani, l-a invins…

- Eric Adams, un afro-american, fost ofiter de politie si sindicalist antirasist, a fost ales primar al New York-ului, au informat marti seara canalele americane de televiziune CBS si NBC, pe baza rezultatelor preliminare, relateaza miercuri AFP, citate de Agerpres. Alesul democrat, în vârsta…

- Donald Trump este decis sa candideze din nou pentru un mandat de președinte dupa ce a pierdut alegerile din 2020 in fața lui Joe Biden. Intr-un interviu acordat vineri pentru emisiunea „The Water Cooler” de la Real America’s Voice, fostul președinte a subliniat ca „doar diagnosticul unui doctor” il…

- Shanice Young a fost gasita inconstienta cand poliția a ajuns la fața locului.Victima, de doar 31 de ani, fusese impușcata in cap, potrivit autoritaților. A fost transportata de urgența la un spital din New York, dar medicii i-au declarat decesul. Din primele informații, femeia a fost impușcata in timp…