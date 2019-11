"Ii voi spune, cu documente in sprijin, ca acordul pe care l-am incheiat (asupra Siriei) nu a fost pe deplin respectat", a spus Erdogan in timpul unei conferinte de presa pe aeroportul din Ankara.

Un acord obtinut la 17 octombrie de vicepresedintele american Mike Pence in timpul vizitei sale la Ankara a deschis calea spre oprirea ofensivei turce lansate la 9 octombrie in nord-estul Siriei pentru a alunga militia kurda Unitatile de Aparare a Poporului (YPG), aliata a Washingtonului in lupta antijihadista.

Acest acord prevede retragerea YPG de la frontiera turca si infiintarea unei…