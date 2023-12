Stiri pe aceeasi tema

- Declarație extrem de grava a președintelui turc - Recep Tayyip Erdogan la adresa premierului israelian - Benjamin Netanyahu.Intr-un discurs rostit in cadrul unei reuniuni a Comitetului Organizatiei Cooperarii Islamice (OCI) care are loc la Istanbul, Erdogan a acuzat tarile occidentale care sprijina…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat luni ca premierul israelian Benjamin Netanyahu va fi judecat la un moment dat ca criminal de razboi pentru ofensiva Israelului in Fasia Gaza, transmite Reuters, preluata de Agerpres.

- Turcia va face eforturi de a reconstrui infrastructura deteriorata, spitalele si scolile din Gaza daca se ajunge la un armistitiu, a declarat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan potrivit relatarilor de sambata ale media turce, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . „Daca se ajunge la un armistitiu,…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca Israelul este un "stat terorist", care comite crime de razboi și incalca dreptul internațional in Gaza, relateaza Reuters, citata de The Guardian. De asemenea, liderul turc a repetat ca gruparea militanta palestiniana Hamas nu este o organizație…

- ​Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a lansat un atac la adresa Statelor Unite, afirmand ca decizia de a muta mai aproape de Israel un portavion american aflat in Mediterana arata ca Washingtonul vrea sa comita „masacre grave” in Fasia Gaza, transmite Reuters. Secretarul american al apararii Lloyd…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a denuntat vineri afirmatiile sefului diplomatiei americane Antony Blinken, despre care a spus ca s-a prezentat in timpul vizitei efectuate in urma cu o zi in Israel ca secretar de stat, „dar si ca evreu”, relateaza AFP. „Ce ati spune daca cineva va zice: ‘Ma prezint…