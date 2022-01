Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii turc a avertizat Grecia ca ar trebui sa se abtina de la a testa rabdarea Turciei cu provocari, inclusiv cu amenintarea de a-si extinde apele teritoriale in Marea Egee. Atena a cerut recent Turciei sa revoce decizia de a considera extinderea apelor teritoriale drept cauza de razboi…

- Cel putin trei persoane si-au pierdut viata, vineri, in naufragiul unei ambarcatiuni cu migranti la bord in Marea Egee, la cateva ore dupa alt naufragiu care a facut 11 morti, a anuntat paza de coasta greaca, noteaza AFP, potrivit Agerpres . Atena a criticat autoritațile de la Ankara, dupa ce, in ultimele…

- Ministerul de Interne cipriot a anuntat ca printre cei 50 de migranti se afla doua persoane care au ramas blocate in ultimele cinci luni pe "teritoriul nimanui" care desparte cele doua parti ale insulei divizate.Autoritatile penitenciare cipriote au declarat ca 10 dintre cei 50 de migranti alesi sa…

- Pretul spot al gazelor a scazut vineri in Europa, dupa ce Kremlinul a afirmat ca Belarus nu s-a consultat cu Moscova cand a amenintat ca va reduce livrarile de gaze si ca Gazprom ramane un exportator de incredere, transmite Reuters preluat de agerpres. Presedintele belarus Alexandr Lukasenko…

- urcia si Grecia sint angajate intr-un schimb de declaratii ostile legate de eforturile privind migratia, relateaza dpa. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat joi ca Grecia considera Turcia responsabila de criza migratiei. Liderul de la Ankara a replicat ca astfel de acuzatii denota lipsa…

- Bulgaria a trimis luni 350 de soldați la granița cu Turcia în sprijinul poliției din cauza presiunii migratorii în creștere, a anunțat ministrul Apararii Georgy Panayotov, potrivit AFP."De luni sunt soldați la granița bulgaro-turca pentru a sprijini poliția de frontiera. Au fost…