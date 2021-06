Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a primit miercuri la Ankara pe omologul sau kargaz Sadir Japarov in plina polemica in Kargazstan dupa disparitia unui profesor care apartinea unei miscari a unui inamic declarat al Ankarei, relateaza AFP. Vizita lui Japarov in capitala Turciei survine la o zi dupa o manifestatie la Biskek care a adunat sute de persoane pentru a cere sa se faca lumina in legatura cu soarta lui Orhan Inandi, un kargaz de origine turca disparut la sfarsitul lui mai. Sotia sa suspecteaza ca Turcia il tine inchis in ambasada sa de la Biskek dupa ce l-a rapit din cauza afilierii…