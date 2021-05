Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a acuzat luni pe omologul sau american Joe Biden ca are ‘„mainile patate cu sange’” din cauza sprijinului acordat Israelului, in contextul raidurilor israeliene din Fasia Gaza, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres . Recep Erdogan a criticat in special…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a acuzat luni pe omologul sau american Joe Biden ca are "mainile patate cu sange" din cauza sprijinului acordat Israelului, in contextul raidurilor israeliene din Fasia Gaza, relateaza AFP si Reuters. El a criticat in special aprobarea de catre administratia…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a acuzat luni pe omologul sau american Joe Biden ca are ''mainile patate cu sange'' din cauza sprijinului acordat Israelului, in contextul raidurilor israeliene din Fasia Gaza, relateaza AFP si Reuters. El a criticat in special aprobarea de…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a lansat vineri un apel catre ONU si tarile musulmane, grupate in cadrul Organizatiei Cooperarii Islamice (OCI), sa actioneze cat mai rapid pentru a stopa cele mai grave confruntari din ultimii ani dintre Israel si militantii din Fasia Gaza, mentionand ca Turcia…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat luni privind "impactul distrugator" asupra relatiilor turco-americane a recunoasterii de catre omologul sau american Joe Biden a genocidului armean, despre care a spus ca este "fara fundament", relateaza AFP. Citește și: REACȚIA Armeniei dupa…

- „Nimeni nu are de castigat de pe urma faptului ca dezbaterile - care ar trebui tinute de istorici - sunt politizate de terti si devin un instrument de ingerinta in tara noastra”, a subliniat Recep Tayyip Erdogan intr-un mesaj adresat patriarhului armean din Istanbul.Turcia „nu are nicio lectie de primit…

- Administratia Biden a anuntat Congresul american ca intentioneaza sa reia asistenta pentru palestinieni, inclusiv acordarea ajutoarelor de 150 de milioane de dolari prin Agentia Natiunilor Unite de Ajutorare pentru Refugiatii Palestinieni (UNRWA), 75 de milioane de dolari pentru sprijin economic si…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat vineri declarațiile președintelui american Joe Biden despre Vladimir Putin, președintele Rusiei. Erdogan spune ca astfel de comentarii sunt „inacceptabile” și nedemne de un președinte american, relateaza Reuters.