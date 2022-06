Președintele Recep Erdogan a anunțat planurile pe care le are cu gazele naturale din Marea Neagra. Anunțul a fost facut la ceremonia de amplasare și sudare a primei conducte de gaze naturale din Marea Neagra, dar și in contextul in care Turcia vinde drone militare Ucrainei, pe care Kievul le utilizeaza cu maxima eficiența impotriva soldaților lui Vladimir Putin.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE…