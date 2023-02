Stiri pe aceeasi tema

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marți stare de urgența in zonele afectate de cele doua cutremure devastatoare de luni, potrivit Reuters. Starea de urgenta va fi in vigoare trei luni si este impusa in 10 provincii.

- Cinci cutremure au avut loc, luni dimineata, in decurs de doua ore in zona seismica Vrancea. Conform datelor Institutului National pentru Fizica Pamantului, primul cutremur, care a fost si cel mai puternic, avand o magnitudine de 4,5, s-a produs la ora 3:26, la adancimea de 20 de km. Celelalte trei…

- O „bomba ciclonica” afecteaza statul american California, cu rafale violente de vant si ploi torentiale care risca sa provoace inundatii in mai multe regiuni in care solul este saturat de apa dupa alte furtuni recente, relateaza AFP și Agerpres. Nordul Californiei – regiunea oraselor San Francisco si…

- Rusia a anuntat joi ca a distribuit pasapoarte rusesti pentru peste 80.000 de locuitori din patru zone ale Ucrainei pe care Moscova afirma ca le-a anexat teritoriului sau, anexare nerecunoscuta de comunitatea internationala, informeaza AFP, citata de Agerpres. „De cand cele patru regiuni au fost alipite…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca ia in serios negațiile Rusiei privind implicarea in atac, adaugand ca este posibil sa fie vorba de o eroare tehnica, potrivit The Guardian. Declarațiile sale vin dupa ce o racheta a cazut intr-un sat polonez de la granița cu Ucraina, ucigand…

- O mașina a cazut in Lacul Floreasca, vineri dimineața. In autovehicul se aflau doi barbați, care au fost transportați la spital. Accidentul s-a produs vineri dimineața, in jurul orei 07.00, pe podul Floreasca. O mașina a cazut in lac și a fost acoperita de apa, imediat ce a daramat gardul de beton.…