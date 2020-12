Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat joi, in cadrul unei vizite oficiale la Baku, ca "lupta" aliatului sau, Azerbaidjan, impotriva Armeniei nu s-a incheiat dupa victoria sa in conflictul din Nagorno-Karabah, relateaza AFP. "Faptul ca Azerbaidjanul si-a salvat teritoriile de la ocupatie nu inseamna ca lupta s-a incheiat. Lupta din sferele politice si militare va continua acum pe multe alte fronturi", a declarat el intr-un discurs rostit cu ocazia unei parade militare organizate in capitala Azerbaidjanului, transmisa la televizor. Erdogan, aflat in vizita la Baku pentru a sarbatori…