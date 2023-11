Stiri pe aceeasi tema

- Zeii handbalului, care or fi ei, nu le mai zambesc binevoitor cam de multișor fetelor de la Gloria. Buzoiencele se agața, sau ar trebui sa faca acest lucru, de orice punct obținut in Liga Florilor, in speranța ca vor repara ce se mai poate din acest sezon inceput prost și din care s-au scurs, deja,…

- In alte circumstanțe, meciul de cupa de maine s-ar fi constituit intr-un real cap de afiș pentru microbiști, pentru ca la Buzau vine, totuși, campioana. Gloria primește maine, pe teren propriu, pe Farul, echipa de asemenea in mare suferința, echipa care și-a ratat obiectivele europene și care traverseaza,…

- Este clar, la Gloria mai este mult de munca pana ca echipa sa redevina ceea ce era acum doua-trei sezoane. Dupa șapte etape, Buzaul e abia pe 7, cu noua puncte și doar trei victorii, poziție calduța, dar departe de obiectiv. Meciul de sambata, cu Craiova, lasa loc pentru concluzii, atat pentru fani,…

- Partida cat se poate de importanta pentru fetele de la Gloria, in deplasare, cu Targu-Jiu. Dupa un inceput șchiopatat de campionat, Buzaul trebuia sa caștige neaparat, daca voia sa ramana in obiectiv, unul care se anunța a fi extrem de greu de indeplinit. Dincolo de parcursul din Liga Florilor, fetele…

- In alți ani, duelul dintre Gloria și Știința București ar fi reprezentat doar o formalitate, intrucat cele doua cluburi au aspirații cu totul diferite. Buzaul vizeaza an de an cupele europene, in timp ce bucureștencele, intr-un climat normal, incearca sa scape de stigmatul lanternei roșii. Din pacate,…

- Meci spectaculos facut de Gloria la Dej. Gazdele au condus cu 2 la 0, dar Buzaul a revenit in repriza secunda, reușind patru goluri in 30 de minute. Unirea a deschis scorul dupa o balbaiala colectiva in defensiva Gloriei. Adrian Pop a impins balonul cu șpițul din șase metri, printre picioarele lui Greab.…

- Victorie fara emoții pentru Gloria, intr-un play-off in care drumul a fost mai greu, poate, decat meciul in sine. Buzaul cu o formula in care s-au regasit atat titulari cerți cat și fotbaliști care au jucat mai puțin a deschis scorul repede, prin Dumitrache, dupa o acțiune pe cont propriu in flancul…

