- O femeie in varsta de 49 de ani din Barlad, judetul Vaslui, a murit la spital, dupa ce a mancat ciuperci culese de ea din padure. Deși ceilalți membri ai familiei au avertizat-o sa nu o faca, aceasta nu i-a luat in seama. La scurt timp i s-a facut rau și a ajuns de urgența la spital. La scurt timp dupa…

- O femeie a spus ca a crezut ca noul ei sot era mort, dupa ce l-a vazut intins pe podea, dupa ce au fost atacati de un grup de aproximativ 12 persoane. Teresa Mciver a sarit in ajutor atunci cand Neil...

- Sambata, in jurul orei 11.15, pe strada Principala din localitatea Iclod, un barbat de 62 de ani, in timp ce conducea un autoturism, a efectuat o manevra de mers inapoi, pentru a intoarce, fara sa se asigure, moment in care a ieșit in afara drumului, cazand cu autoturismul intr-o rapa cu o diferența…

- Un incendiu a izbucnit, sambata, 14 septembrie 2019, in zorii zilei, intr-o casa din Totoi, in care se aflau doua persoane, dintre care una cu handicap. 12 pompieri au auns la fața locului pentru stingerea flacarilor. Din pacate, o femeie de 80 de ani a murit iar un barbat de circa 55 de ani a suferit…

- Un barbat a murit in timpul unei partide de amor, cu o femeie pe care abia o cunoscuse. Francezul se afla intr-o calatorie de afaceri cand a cunoscut o femeie pe care a invitat-o la in camera lui de hotel,...

- O femeie in varsta de 44 de ani din Targoviște, care lucra in Spania, dar s-a intors de o luna și jumatate acasa pentru a organiza nunta unicei ei fiice, a fost gasita moarta in casa. Cea care a gasit-o moarta a fost chiar mama ei, a notat targovistenews.ro! Tragedia a avut loc miercuri dimineața. Rudele…

- Autoritațile din județul Buzau sunt in alerta, dupa ce o femeie in varsta de 64 de ani s-a stins din viața, la scurt timp dupa ce a fost internata in stare grava. Femeia avea febra mare și stare generala proasta, iar la scurt timp s-a stabilit ca a murit de meningo-encefalita provocata de infectia cu…

- O femeie de 70 ani din Galati a murit, luni seara, la spital, dupa ce, in urma cu doua zile, a fost lovita pe trecerea de pietoni de un autoturism condus de un tanar de 20 ani, informeaza, marti, surse judiciare. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Galati, pe 27 iulie,…