Șeful unei companii aeriene de tip low-cost susține ca epoca zborurilor de 10 euro a luat sfarșit din cauza scumpirii combustibilului, potrivit BBC.

- Aflata intr-un proces in instanța cu Fondul Proprietatea, Compania Naționala Aeroporturi primește o lovitura grea chiar de la statul roman, acționarul majoritar al companiei. Majorarea capitalului social, prin evaluarea oficiala a terenurilor Aeroportului Baneasa, și contestata in instanța de Fondul…

- Șeful agenției de sanatate a ONU a anunțat stare de urgența sanitara globala. S-a intamplat sambata, 23 iulie, la scurt timp dupa ce Ministerul Sanatații din Romania a informat ca un al 20-lea pacient a fost confirmat cu aceasta afecțiune. Epidemia de variola a maimuței, care in prezent se extinde in…

Wizz Air a transportat un numar-record de 4,34 milioane de pasageri in prima luna de vara, in crestere cu 179% fata de iunie 2021, potrivit unui comunicat al companiei, remis, marti, AGERPRES.

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, spune ca a primit mai multe plangeri de la cetateni referitor la anularea curselor de zbor, informeaza Noi.md Intr-o postare pe canalul sau de telegram acesta a menționat ca a dat indicații Autoritații Aeronauticii Civile sa investigheze…

- Pina la 1 august, urmeaza a fi taiați toți arborii periculoși, dupa tragedia din parculul Alunelul. Anunțul a fost facut, in cadrul ședinței saptaminale a serviciilor primariei Chișinau, transmite protv. Șeful-interimar al spațiilor verzi, Victoria Covali, susține ca pina la 1 august urmeaza sa fie…

- Moldovenii blocați pe aeroportul din Antalya, care urmau sa ajunga ieri la Chișinau, au fost cazați aseara in hotel, iar astazi li s-a promis ca vor ajunge acasa in siguranța. Unii pasageri, care au ales sa-și pastreze anonimatul, au declarat pentru Noi.md ca in aceasta dimineața au fost anunțați despre…

- Un barbat din Germania dispare fara urma si reapare dupa patru zile, complet beat, intr-o stare de confuzie. Pare un caz obisnuit de alcoolism, cu exceptia faptului ca nu este vorba despre o persoana obisnuita. Protagonistul este Thorsten Kuntz, 51 de ani, CEO al Rheinmetall, cel mai mare producator…