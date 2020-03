Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea 2 martie 2020: 115 ani de la nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la inchisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru Astazi se implinesc 115 ani de la nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la inchisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru In urma cu 115 ani,…

Mai multe SMS-uri scrise de actorul Johnny Depp ar fi conținut amenințari cu moartea fața de fosta sa soție Amber Heard. Mesajele au fost citite in fața unei instanțe din Londra, anunța The Guardian.

Un barbat in varsta de 70 de ani este prima persoana diagnosticata cu noul coronavirus Covid-19 in Elveția, a anunțat, marți, Biroul Federal pentru Sanatate Publica (FOPH) al țarii, scrie CNN.

Formatia Liverpool a facut inca un pas spre castigarea titlului in campionatul Angliei, dupa ce a invins, scor 3-2, echipa West Ham United, in etapa a XXVII-a a campionatului Angliei.

- In episodul 1 din sezonul 2 al serialului Sacrificiul ne-am reintalnit cu Ioana, care și-a facut apariția dupa ce timp de trei saptamani rudele și prietenii au crezut-o disparuta! Nunta cu Andrei nu a mai avut loc, iar motivul i-a uluit pe toți!

- Tenisul masculin a avut parte de o decada glorioasa, datorita tripletei Federer - Nadal - Djokovic. Recordurile au curs-rau, performantele au venit cu un plus de volum in dreptul lui Novak, dar cu cifre impinse halucinant de departe de Roger si Rafa. A fost insa si o decada care va ramane in istoria…

- Manastirea Tismana, din judetul Gorj, cel mai vechi lacas de cult din Tara Romanesca, a fost transformata in inchisoare in perioada ocupatiei germane si austro-ungare din Primul Razboi Mondial.