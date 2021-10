Episod violent într-o localitate de lângă Blaj. O tânără a fost trasă de păr și lovită de către concubin La data de 22 octombrie 2021, in jurul orei 18:00, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au intervenit la o locuința din localitatea Balcaciu, unde o tanara a reclamat ca a fost agresata de catre concubin. Din primele cercetari a rezultat ca, pe fondul unor discuții contradictorii, femeia, in varsta de 24 de ani, ar fi fost trasa de par și lovita de catre concubinul sau, in varsta de 33 de ani. In urma intocmirii formularului de evaluare a riscului, s-a constatat ca se impune emiterea unui ordin de protecție provizoriu, pentru o perioada de 5 zile, iar barbatului i-a fost interzis sa se apropie… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

