Episcopul Devei si Hunedoarei, Gurie, era vaccinat anti-COVID. Inaltul prelat s-a stins din viata la doar 52 de ani

- Episcopul Devei si Hunedoarei, Gurie, care a murit joi, in urma unui stop cardio-respirator, din cauza infectarii cu SARS-CoV-2, era vaccinat anti-COVID, a precizat, joi seara, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu. "Preasfintitul era vaccinat. Din nefericire, s-a infectat si…

- Biserica i-a raspuns lui Dan Barna care a anuntat ca va propune premierului ca BOR sa se implice ca partener in campania de vaccinare. In Romania exista 18 culte religioase, partenere sociale ale statului, spune purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu. Replica vine dupa ce Barna a…