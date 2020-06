Stiri pe aceeasi tema

- Vicarul englez Philip Clements, iubitul lui Florinel de la Visina, a murit, duminica, la Spitalul Elias din Capitala, in urma unui stop cardio-respirator. Barbatul s-a simtit rau si a facut temperatura, motiv pentru care Florinel se intreaba daca nu cumva a murit de coronavirus.

- Philip Clements, preotul britanic care s-a casatorit cu romanul Florin Marin in anul 2017, s-a stins din viața in noaptea de duminica spre luni. Vicarul ajunsese in stare grava la spitalul Elias din Capitala, iar medicii n-au mai putut face nimic pentru el. „Florinel de la Vișina” e singura persoana…

- Florin Marin a primit cea mai șocanta veste: Philip Clements a murit. Decesul a survenit aproape de miezul nopții, in urma unor probleme cardiace. Vicarul va fi incinerat, așa cum și-a dorit, iar cenușa lui va fi aruncata in apa, in Herastrau, a dezvaluit Florin Marin pentru SpyNews. Un…

- Carmen Grebenișan, concurenta de la Asia Express, a anunțat recent ca s-a desparțit de iubit. Blondanu a stat prea mult timp singura, iar acum traiește o frumoasa poveste dedragoste alaturi de un tanar, despre care a și facut primele declarații.Carmen Grebenișan se afla in casa, in carantina din cauzanoului…

- O femeie din Bucuresti a anuntat Politia ca fiica sa si concubinul acesteia, intorsi din Franta in urma cu cateva zile, nu stau in izolare la domiciliu. Parchetul Judecatoriei Sectorului 2 din Capitala a deschis dosar penal pentru zadaricirea combaterii raspandirii bolilor.

- Grupul de Comunicare Strategica a confirmat, vineri, existenta a 64 de cazuri de coronavirus in Romania. Ultimele 5 cazuri de imbolnavire sunt confirmate in București, la „Matei Balș”. Noii bolnavi sunt: Caz 60: Barbat, 39 ani, contact cu persoana care a calatorit in Germania. Caz 61 – Barbat, 53 ani,…

- Inca cinci cazuri de coronavirus au fost confirmate joi in Capitala, numarul total ajungand la 64. Patru dintre cazuri au legatura cu fostul ofiter MAI care a fost internat la Spitalul ”Dimitrie Gerota”. ”Inca 5 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate in Bucuresti, la…