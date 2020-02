Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc nu a retinut, in raspunsul pe care l-a dat unui sinod al episcopilor din Amazonia, deschiderea preotiei catre barbati casatoriti si nici o redeschidere a dezbaterii cu privire la ordinarea unor femei diacon, propuneri pe care nu le-a mentionat intr-un document publicat miercuri, care…

- ​Papa Francisc a numit, miercuri, prima femeie care detine un post de rang înalt în Secretariatul de Stat al Sfântului Scaun, centrul diplomatic si administrativ de la Vatican, dominat de barbati, relateaza Reuters, citat de Agerpres.Francesca Di Giovanni, de origine italiana,…

- Francesca Di Giovanni, in varsta de 66 de ani, a devenit prima femeie numita de Vatican intr-o pozitie de management in cadrul institutiei, relateaza BBC. Papa Francisc a desemnat-o pe Giovanni sa ocupe rolul de avocat al Vaticanului. Aceasta se va ocupa de gestionarea relatiilor dintre Vatican si…

- Papa Francisc a sarbatorit masa de ajunul Craciunului in bazilica Sf. Petru din Roma, potrivit The Sun. Aceasta este una dintre cele mai importante ceremonii din liturgia Bisericii Catolice. Slujba, care sarbatorește nașterea lui Isus Hristos a inceput la ora 22:30 (20:30 GMT) și a durat aproximativ…

- Parinti din lumea intreaga au lansat joi un apel destinat semnatarilor Acordului de la Paris, care ar trebui sa fie ''veritabili eroi'' in lupta pentru limitarea incalzirii globale si pentru ''a le oferi copiilor nostri viitorul pe care il merita'', informeaza AFP. "Nu…

- Papamobilul Dacia, un Duster 4×4, folosit de Papa Francisc in timpul vizitei in Romania, la Sumuleu-Ciuc, a ajuns, miercuri, la Vatican.Modelul a fost modificat special pentru nevoile de mobilitate ale Papei. Citește și: OFICIAL Incepe EXECUȚIA prefecților numiți de PSD: Ludovic Orban…

- Harry Morton avea 38 de ani. El era fiul lui Peter Morton, co-fondatorul binecunoscutului lant Hard Rock Cafe, care in prezent are 180 de restaurante, 24 de hoteluri si 11 cazinouri in lumea intreaga, inclusiv in Romania. De asemenea, bunicul sau era Arnie Morton, creatorul unui alt lant celebru…

- Sambata, 23 noiembrie a.c., papa Francisc a plecat de la Bangkok, in Thailanda, la ora locala 9.30 cu destinatia Tokyo, pentru cea de-a doua etapa a acestei calatorii apostolice, pontiful sosind in Japonia la ora locala 17.32 (10.32 in Romania). Tot sambata, in jurul orei locale 18.30, Sfantul Parinte…