Stiri pe aceeasi tema

- A treia soluție din Campania Așteapta-te, romane. #PUTEM3000: Resource & Volunteer Management (RVM), platforma destinata Departamentului pentru Situații de Urgența pentru gestionarea eficienta de resurse și voluntari in situații de calamitate O soluție Code for Romania pentru Departamentul pentru Situații…

- Foarte puține gospodine știu ce se intampla daca amesteci detergent cu drojdie. Fiecare are rolul sau in gospodarie, insa combinate sunt mult mai puternice, iar soluția rezultata este una extrem de utila. Ce se intampla daca amesteci detergent cu drojdie Produsele de curațare s-au scumpit enorm, in…

- Toate femeile iși doresc sa aiba un par sanatos, dar exista momente cand poți avea dubii in privința sanatații parului. Un truc simplu te poate face sa ți dai seama daca parul tau este sau nu unul sanatos. Este foarte simplu. Pentru asta vei avea nevoie de un pahar cu apa și o șuvița din parul tau.…

- ■ acestea se desfașoara bilunar, miercurea, de la orea 18.00 ■ se pastreaza și audiențele fața in fața, care se țin in prima și in a treia zi de joi, in fiecare luna ■ Ințelegand rolul comunicarii intre administrație și locuitori, plus posibilitatea aflarii problemelor municipiului direct de la cetațenii…

- Spune adio prezenței constante a porumbeilor și a altor pasari nedorite care vin pe langa casa ta. Cu un truc simplu și eficient poți scapa de o problema cu care poate te confrunți de ceva vreme. Iata care este produsul de 5 lei care te scapa de porumbeii de langa casa și cum trebuie sa il folosești.…

- Nu mai puțin de patru persoane au ajuns la spital in urma accidentului de circulație produs vineri dupa-amiaza pe Drumul Național 2B (Buzau-Braila), la ieșire din Galbinași. Conform Poliției, in timp ce conducea un autoturism dinspre Galbinași catre Buzau, un șofer in varsta de 68 de ani, din Galbinași,…

- Sensul giratoriu de la intersectia bulevardului Alexandru Lapusneanu cu bulevardul Aurel Vlaicu isi dovedeste utilitatea.Realizarea sensului giratoriu a imbunatatit conditiile de trafic rutier, in special in perioada sezonului estival.Resistematizarea a cuprins intreaga zona delimitata de hotelurile…