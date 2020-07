Stiri pe aceeasi tema

- Epidemiologul Molnar Geza este de parere ca numarul cazurilor de Covid-19 din țara noastra o sa scada in urmatoarea perioada. Potrivit acestuia, Romania a intrat deja pe un platou, iar de aici inainte bolnavii ar trebui sa fie tot mai puțini. Dar acest scenariu nu s-ar putea intampla daca cetațenii…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a spus vineri la Iași ca in momentul in care vom avea 2000 de cazuri la Terapie Intensiva, Romania va atinge un prag critic. De asemenea, Tataru a vorbit și despre capacitatea de tratare a carurilor de COVID-19„Cel mai grav scenariu este atunci cand vomavea un numar…

- Doua cadre medicale de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures au fost confirmate pozitiv cu noul COVID-19. Acestea au fost internate la Sectia Clinica Boli Infectioase a Spitalului Clinic Judetean Mures, anunța MEDIAFAX.DSP Mureș anunța ca de la inceputul epidemiei de coronavirus…

- Alte 460 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate in Romania de la ultima informare, ajungandu-se la un total de 25.286 de imbolnaviri, a anuntat joi Grupul de Comunicare Strategica.

- Numarul cazurilor noi de coronavirus din ultimele 24 de ore a scazut la 125, dar a scazut dramatic si numarul de teste efectuate, care se ridica la 2.915, adica mai puțin de jumatate fața de ziua anterioara. nullLa ora 13:00, autoritatile vor anunta noul bilant al infectatilor cu coronavirus, repartitia…

- Un caz ciudat de COVID-19 a fost depistat la Botosani. Un copil sugar de numai o luna a fost depistat pozitiv la coronavirus. Mama acestuia, in schimb, desi sta permanent langa cel mic si il alapteaza nu a luat virusul.

- Testarea pentru SARS-CoV-2 (agentul patogen al bolii Covid-19) in Romania a starnit o mulțime de discuții in spațiul public, incepand cu strategia privind testarea, apoi cu capacitatea de testare și terminand cu tipurile de testari care se fac la noi și care sunt acceptate.RT-PCR este metoda…

- Inca noua decese COVID in Romania, dintre care unul in județul Mureș. Numarul de decese din cauza coronavirusului a ajuns la 961, dupa raportarea astazi, in total, 22 decese in Romania, transmite GCS. Dumnezeu sa-i odihneasca in pace! Condoleanțe familiilor. Deces 953 Barbat, 74 ani, județ Neamț. Data…