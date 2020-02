Stiri pe aceeasi tema

- Un clip video difuzat de presa chineza comprima in mai puțin de un minut munca titanica dusa de muncitori pentru finalizarea primului spital din Wuhan destinat pacienților cu coronavirus. Un spital din China dedicat tratarii persoanelor infectate cu un nou coronavirus, construit in doar zece zile in…

- Trei marinari romani aflati pe vapoare ce sunt in diferite santiere din China au fost repatriati, urmand sa ajunga in Romania in aceste zile, iar pentru un al patrulea vor fi luate curand masuri similare, in contextul infectiei cu noul tip de coronavirus, a anuntat sambata Sindicatul Liber al Navigatorilor,…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat miercuri ca un roman care se afla in Wuhan, China, cere sa fie repatriat, potrivit Mediafax.El a contactat autoritatile și-a exprimat dorința de a se intoarce in Romania.Alti doi romani se afla in provincia Hubei. Ei sunt in contact permanent cu ambasada Romaniei…

- Exporturile de ceasuri elvetiene au crescut in 2019 comparativ cu 2018, insa ritmul de crestere a fost cel mai mic din ultimii trei ani, in conditiile in care piata pentru ceasurile mai ieftine s-a evaporat, iar epidemia de coronavirus ameninta sa afecteze industria de orologerie, transmite Bloomberg.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la Palatul Cotroceni, ca trebuie luata in serios epidemia de coronavirus din China, el precizand ca "pare un virus foarte agresiv", iar Romania trebuie sa se pregateasca. "Astazi o avut loc o discuție interminsteriala, aștept sa aflu concluziile. Trebuie…

- Ministerul chinez de Finante si Comisia nationala pentru sanatate din China au alocat suma de 60,33 miliarde de yuani (12,8 miliarde de dolari), pentru a putea tine sub control raspandirea virusului, au anunțat autoritațile de la Beijing, citate de televiziunea australiana ABC.Pana in prezent 81 de…

- Epidemia de pneumonie virala care s-a soldat cu 41 de morti „se accelereaza“ si plaseaza China intr-o „situatie grava“, a recunoscut sambata presedintele Xi Jinping, indemnand la o consolidare a autoritatii regimului comunist, relateaza AFP.