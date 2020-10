Epidemia care afectează 40 de județe din România. Sunt peste 500 de focare active In 36 de județe sunt afectați de virusul pestei porcine africane atat porcii domestici cat și mistreții, in 2 județe sunt afectați de virusul PPA numai mistreții, iar in 2 județe sunt afectați numai porcii domestici. https://www.money.ro/revenim-la-starea-de-urgenta-iohannis-a-dat-raspunsul/ De la inceputul lunii octombrie au fost inregistrate 41 de focare noi și au fost stinse 26 focare. De la prima semnalare a prezenței virusului PPA in Romania, pe data de 31 iulie 2017 și pana in prezent, au fost diagnosticate 3.925 cazuri la mistreți in 38 de județe. In conformitate cu prevederile europene,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, pesta porcina africana (PPA) evolueaza in 40 de judete din care in 36 de judete sunt afectati de virusul pestei porcine africane atat porcii domestici cat si mistretii, in doua judete sunt afectati de virusul PPA numai mistretii, iar in doua judete sunt afectati numai porcii domestici, anunța…

- Pe langa epidemia de coronavirus, in Romania, in data de 8 octombrie, pesta porcina africana (PPA) evolueaza in 40 de județe, cu 541 de focare, din care 10 focare in exploatații comerciale și 5 focare in exploatații comerciale de tip A, anunța ANSVSA.Citește și: BREAKING - S-a consemnat un nou…

- Eveniment ANSVSA: Patru noi focare de pesta porcina africana confimate in județ; alte 17 focare au fost stinse 05/10/2020 12:11 Pesta porcina africana (PPA) evolueaza, in prezent, in 40 de județe, din care in 36 de județe sunt afectați de virusul pestei porcine africane atat porcii domestici cat…

- In prezent sunt active un numar de 525 de focare PPA, din care 14 focare in exploatatii comerciale si 3 focare in exploatatii comerciale de tip A. In intervalul 24.09. ndash; 02.10.2020 au fost inregistrate 27 focare noi PPA.In Romania la data de 02.10.2020 pesta porcina africana PPA evolueaza in 40…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor anunta ca pesta porcina evolueaza in 40 de judete din Romania, iar in prezent sunt 525 de focare. Cele mai afectate sunt Teleorman, Iasi si Satu Mare, menționeaza Mediafax.Potrivit datelor oficiale, vineri, in Romania, pesta porcina…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor anunța ca pesta porcina evolueaza in 40 de județe din Romania. Cele mai afectate sunt Teleorman, Iași și Satu Mare, anunța MEDIAFAX.Potrivit datelor oficiale, vineri, in Romania, pesta porcina africana era confirmata…

- Directorul executiv al DSVSA Alba, dr. Vasile Spinu, atrage atentia asupra pericolului pe il reprezinta extinderea rapida si necontrolata a focarelor de pesta porcina africana in judetul Alba. Semnalul de alarma trebuie tras avand in vedere ca in judetul Alba au fost declarate focare noi de PPA, chiar…

- „Mistretii, in opinia mea, sunt prea multi, iar eu am facut apel de cate ori am avut ocazia, la cei care gestioneaza fondurile de vanatoare. Stiu ca pentru ei este un business acest lucru, dar ei trebuie sa inteleaga si sa vaneze mai ales in zonele unde focarele de pesta sunt mai numeroase sau in zonele…