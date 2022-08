Stiri pe aceeasi tema

- Epava unui avion care s-a prabușit in Alpii elvețieni in 1968 au fost descoperite pe un ghețar dupa mai bine de 54 de ani, a anunțat vineri poliția. Ramașițele au aparut pe ghețarul Aletsch din sud-vestul cantonului Wallis, langa varfurile munților Jungfrau și Monch. Avionul transporta 3 pasageri Poliția…

- Gheața topita de valul de caldura care a pus stapanire pe Europa, vara aceasta, a scos la iveala epava unui avion. Potrivit Berner Zeitung citat de Blick , aparatul de zbor este un Piper Cherokee, cu care trei elvețieni s-au prabușit pe ghețarul Aletsch, Elveția, cel mai mare din Alpi, pe 30 iunie 1968.…

- Construcția centralei hidroelectrice Nant de Drance a durat 14 ani, timp in care 17 kilometri de tuneluri subterane au fost excavate in Alpi. Funcționala de la 1 iulie, „bateria” uriașa alimentata de apa are capacitatea de a stoca și de a genera cantitați mari de energie și ar putea juca un rol important…

- Rute montane care sunt de obicei sigure in aceasta perioada a anului se confrunta acum cu pericole ca urmare a temperaturilor ridicate, relateaza The Guardian. De obicei, in plina vara, turiștii se ingramadesc in Alpi și cauta poteci circulabile care sa ii duca spre varfuri. Dar temperaturile ridicate,…

- Un avion militar de marfa Ilyushin Il-76 s-a prabușit și a luat foc in timp ce ateriza in apropiere de orașul Ryazan din vestul Rusiei, vineri, provocand moartea a trei dintre cele noua persoane aflate la bord, anunța Reuters.

- Un avion de atac Su-25 s-a prabușit in regiunea Belgorod in timpul unui zbor de antrenament planificat, iar pilotul s-a ejectat, a anunțat Districtul Militar de Vest (ZVO). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Razboiul din Ucraina continua sa faca victime in randul civililor. Un incident petrecut in luna martie a ajuns in atenția jurnaliștilor americani de la The New York Times, care au realizat un reportaj cu supraviețuitorii. Reportajul publicației americane este despre un avion rusesc s-a prabușit peste…

- Salvatorii din Nepal au recuperat 14 cadavre de la locul prabușirii unui avion de mici dimensiuni care a fost dat disparut in munți. Cautarile continua pentru a-i gasi și pe ceilalți. La bord erau 22 de oameni, dintre care 19 pasageri, iar printre ei și doi cetațeni germani. Era o cursa de numai 20…