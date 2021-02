Stiri pe aceeasi tema

- O noua școala inteligenta va fi construita de la zero, la Ciugud – Alba. Catalin Gherzan, manager al Lexford Castel – Școala și Gradinița – rezoneaza pe deplin cu afirmația primarului localitații respective care a spus ca „Ținta nu vor fi notele și invațarea mecanica, ci fericirea și pregatirea pentru…

- Așa cum v-am informat, Catalin Gherzan, managerul Lexford Castel – Școala și Gradinița – deschide in Ștefanești de la 1 aprilie, in zona blocurilor, o noua unitate de invațamant pentru clasele I-VIII care va include și un afterschool și o gradinița cu trei gupe a cate 15 copii. Se pot face de acum inscrieri…

- Catalin Gherzan, manager al Lexford Castel – Școala și Gradinița, afirma ca este timpul pentru o resetare a sistemului educațional. In opinia sa, „pedagogia… profesionalismul… interesul pentru educația elevilor – asta inseamna sa fii profesor”. „Daca mergi la croitor și iți croiește pantalonii greșit,…

- Momentul mult așteptat și solicitat de catre parinți și nu numai, și anume revenirea in salile de curs a elevilor, s-a produs. Totuși, nu pot fi trecute cu vederea balbele și multitudinea de documente care ingreuneaza activitatea. Catalin Gherzan, manager al Lexford Castel – Școala și Gradinița, acuza…

- Catalin Gherzan, manager al Lexford Castel – Școala și Gradinița – este de parere ca susținerea educației timpurii de catre stat este una dintre cele mai importante investiții pe care le poate face statul roman pentru viitorul sau prin generațiile ce vor urma. „EDUCAȚIA TIMPURIE este o sursa de abilitați…

- Deși ministrul Educației, Sorin Campeanu, susține ca școlile se vor redeschide pe 8 februarie, sunt voci ale altor oficiali ai statului care susțin ca lucrurile nu ar sta chiar așa. Managerul Lexford Castel – Școala și Gradinița – Catalin Gherzan este categoric de partea celor care susțin ca școala…

- Numirea lui Campeanu in funcția de ministru al Educației, funcție pe care a mai ocupat-o, nu este privita cu ochi buni de catre Catalin Gherzan, managerul Lexford Castel – Școala și Gradinița. „Este un ministru care nu iși respecta promisiunile, ceea ce dovedește o lipsa de profesionalism. Deciziile…

- Managerul Lexford Castel – Școala și Gradinița, Catalin Gherzan, pledeaza pentru redeschiderea unitaților de invațamant. Lucrand permanent cu copiii, Catalin Gherzan evidențiaza o data in plus importanța interacțiunii dintre dascali și cei mici in procesul educațional. „Pierderile de invațare asociate…