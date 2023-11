Stiri pe aceeasi tema

- Simona Stancu și Cristina Lovin, care formeaza cea mai buna brigada de arbitri de handbal din Romania, au fost confirmate de federația internaționala pentru Campionatul Mondial feminin, care va debuta pe 29 noiembrie. Potrivit gsp.ro, un numar de 23 de cupluri de arbitraj vor lua parte la ediția cu…

- Patru copii, cu varste in 4 și 10 ani, au fost raniți in Piața Constituției din București, dupa ce vantul a rasturnat un tobogan la Festivalul Oktoberfest.La data de 28 octombrie 2023, in jurul orei 14.10, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 17, in…

- Deși echipa de fotbal al Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare a fost clar echipa mai buna, baieții noștri nu au reușit decat o noua remiza, a treia la rand in campionatul ligii a 3-a, scor 2–2 acasa cu formația Minerul Ocna Dej. Elevii pregatiți de cuplul Cosmin Iuhas-Florin Fabian au jucat…

- Grupul DIGI iși reafirma sprijinul pentru facilitarea accesului la educație incluziva și combaterea abandonului școlar in comunitațile vulnerabile, cu scopul de a ajuta elevii din mediul rural sa beneficieze de șanse egale și de oportunitați de dezvoltare profesionala.

- ENKIDU CU CARȚI ȘI FILME pleaca la drum atunci cand incep școlile. Suntem din nou in Județul Brașov, intre 13 septembrie și 17 octombrie. Deschidem ușile claselor de curs din Codlea, Rașnov, Dumbravița și Poiana Marului. Romania are un procent foarte scazut de consum de carte. Criza generata de pandemie…

- Ultimele zile ale vacanței de vara le vor aduce micilor spectatori clujeni multa distracție in centrul Clujului și la Bonțida. Intre altele, programul celei de-a 7-a ediții a Festivalului Stradal WonderPuck (8-10 septembrie) include spectacolul „Peter Pan”, in care artiștii spanioli de la Grupo Puja…

- Coliziunea a avut loc intre doua tramvaie, joi, 17 august, pe un bulevard important din capitala Portugaliei și a dus la ranirea a 13 persoane, intre care zece adulți și trei copii, informeaza News.ro și Portugal Pulse.Opt pasageri, care au suferit traumatisme, au fost condusi la spitalele S. Jose,…