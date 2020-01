Stiri pe aceeasi tema

- Un misterios murmur teluric de natura seismica, detectat in urma cu mai bine de un an in mai multe parti ale lumii, a fost provocat de un eveniment geologic mai putin obisnuit - ridicarea spre suprafata a magmei dintr-un rezervor aflat sub Oceanul Indian si nasterea unui nou vulcan, conform unui…

- Batranetea fiziologica poate in unele cazuri sa impiedice dezvoltarea tumorilor maligne. Oamenii de stiinta de la Universitatea din Liverpool au efectuat un studiu in care au comparat schimbarile care apar in timpul batranetii si modificarile genetice in dezvoltarea cancerului.Specialistii…

- Conform rezultatelor studiului, disponibil pe versiunea online a jurnalului JGR Solid Earth, nucleul interior al planetei noastre este cald și "acoperit de zapada", alcatuita din particule minuscule de fier. Oamenii de știința de la Universitatea Texas din Austin și Universitatea din Sichuan…

- Nu este niciun secret ca lumea in care traim a atins in ultimii ani praguri amenintatoare ale valorilor climatice, dar se pare ca omenirea se indreapta alert catre o adevarata criza existentiala, relateaza The Guardian. Specialistii au urmarit cu atentie tendintele climatice ale caror…

- Pentru prima data in istorie, oamenii de știința au inregistrat ritmul cardiac al balenelor albastre, dezvaluind noi informații despre cel mai mare mamifer din lume.Cercetatorii au apelat la un soi de ventuze, pe care le-au aplicat de inotatoarea stanga a uriașului mamifer marin, cu ajutorul carora…

- Expertii se asteapta la ruperea completa a Nepalului, in ceea ce ar putea fi una dintre cele mai mari catastrofe naturale din istoria cunoscuta a omenirii. In 2015, Nepal a fost lovit de un cutremur cu o magnitudine de 7,8 grade pe scara Richter, dar tara poate infrunta un eveniment si mai catastrofal.…

- De-alungul anilor, nivelul coruptiei, atât cel real, cât si cel estimat, din Albania, Bosnia-Hertegovina, Muntenegru, Macedonia de Nord si Serbia, a fost ridicat. Coruptia este înca vazuta drept una dintre cele mai importante probleme cu care se confrunta aceste tari, potrivit Rador…

- Salajenii care vor sa lucreze in strainatate pot alege din ofertele de munca disponibile prin intermediul rețelei Eures din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca AJOFM Salaj. Agenția Federala de Munca – Serviciile de Plasare Internaționala Bavaria, din Germania, in calitate de reprezentant…