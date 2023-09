Stiri pe aceeasi tema

- Liderii militari din Niger au anunțat ca intenționeaza sa-l urmareasca penal pe președintele alungat de la putere, Mohamed Bazoum, pentru inalta tradare și subminarea siguranței țarii. Anunțul a fost facut dupa ce Armata a rasturnat guvernul ales democratic in urma loviturii de stat de luna trecuta.…

- Scandalul „azilelor groazei” din Voluntari din revine in atenție. De aceasta data, dupa un anunț venit, miercuri, de la nivelul Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Godei Ștefan Cristian (G.Ș.C.), in calitatea sa de președintele unei asociații ce deține un centru de ingrijire și asistența pentru…

- Ștefan Cristian Godei, președintele asociației care administra „azilele groazei” din Voluntari, județul Ilfov, este urmarit penal pentru fapte de corupție, transmite, miercuri, Direcția Naționala Anticorupție (DNA).

- Stefan Godei, administratorul azilului din Voluntari unde batrani erau cazati in conditii groaznice, a fost scos miercuri din arest si dus la DNA, unde a fost anuntat ca a fost pus sub acuzare pentru complicitate la abuz in serviciu, intr-un dosar in care mai sunt cercetati doi functionari. Potrivit…

- Potrivit DNA, Chitac Vergil, primar al municipiului Constanta, este acuzat de abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, Vintila Alin, director executiv in cadrul Primariei Municipiului Constanta, este suspectat de complicitate la abuz in serviciu,…

- Legea ii ofera președintelui dreptul de a lua ce documente dorește și nu poate fi inculpat penal pentru acest lucru, motiv pentru care punerea sub acuzare in baza Legii Spionajului este o interferența electorala in alegerile prezidențiale din 2024 unde sondajele il arata in frunte, a acuzat Donald Trump…

- Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac, este urmarit penal pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, informeaza Directia Nationala Anticoruptie.

- Procurorii DNA au facut, joi, percheziții la Primaria Constanța, intr-un dosar care vizeaza suspiciuni de abuz in serviciu privind organizarea de curse de formula 1 pe apa, pe lacul Siutghiol din Mamaia, in aceasta vara