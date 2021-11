Stiri pe aceeasi tema

- Romania va disputa in aceasta luna ultimele doua partide in grupa din preliminariile Cupei Mondiale 2022. Prima va avea loc joi, 11 noiembrie, de la ora 21.45, pe stadionul „Steaua“ din București, contra Islandei. Cea de-a doua se va desfasura duminica, 14 noiembrie, de la ora 19.00, pe stadion „Rheinpark“…

- Mirel Radoi, selecționerul naționalei României, a anunțat, miercuri, lotul pentru meciurile decisive cu Islanda si Liechtenstein, ultimele din preliminariile CM Qatar 2022.Selecționerul României se va baza pe 26 de jucatori, 11 care evolueaza în Liga 1 si 15 de la cluburi din…

- Selectionerul Mirel Radoi a anuntat echipa Romaniei pentru meciul cu Armenia, programat, luni, de la ora 21.45, pe Stadionul Steaua, in etapa a VIII-a a Grupei J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Aceasta este urmatoarea: Nita – Ratiu, Chiriches, Nedelcearu, Bancu – R. Marin,…

- Mijlocașul Razvan Marin s-a aratat dezamagit ca a nu a evoluat mai mult timp in meciul cu Macedonia de Nord, dar si de postul pe care a jucat. “Nu sunt multumit sa vin la echipa nationala doar sa joc un meci cu Liechtenstein, dar a fost decizia antrenorului si merg mai departe. Sunt nemultumit si…

- Naționala Romaniei a incheiat la egalitate, scor 0-0, partida susținuta miercuri seara, la Skopje, in fața Macedoniei. Disputa a contat pentru etapa a 6-a din Grupa J a preliminariilor Campionatului Mondial din 2022 și a fost urmarita de 6.000 de spectatori. In urma acestui rezultat, tricolorii pastreaza…

- Naționala Romaniei a incheiat la egalitate cu selecționata Macedoniei de Nord intr-un meci in care mai mult s-a aparat in fața unei echipe care nu a aratat un fotbal de prea multa calitate. Cu acest scor, Romania ramane pe locul al treilea in grupa pentru calificarea la Campionatul Mondial cu șanse…

- Nationala Romaniei s-a descatusat intr-un final. Tricolorii lui Radoi s-au impus cu scorul de 2-0 pe terenul Islandei si astfel si-au luat revansa dupa esecul de anul trecut, de la barajul pentru EURO. Baietii au facut un meci bun, au avut incredere si, mai mult de atat, au demonstrat ca se poate si…

- România a adunat doar trei puncte în primele trei etape din Grupa J a preliminariilor pentru Cupa Mondiala din 2022. Pentru a spera în continuare la calificare, reprezentativa pregatita de Mirel Radoi are nevoie de o victorie joi, de la ora 21:45, împotriva Islandei.Meciul…