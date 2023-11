Energizantul care nu dăunează sănătății. Medicul Vlad Ciurea dezvăluie beneficiile: 'Ajută la activitatea cerebrală' Exista un energizant recomandat de catre prof. dr. Vlad Ciurea, care imbunatațește circulația sangelui și sprijina activitatea cerebrala, spre deosebire de cele din comerț care pot dauna sanatații. Prof. Dr. Vlad Ciurea a explicat faptul ca exista un singur stimulent de energie care nu afecteaza sanatatea intr-un mod atat de sever, cu condiția sa fie consumat in cantitați moderate și sa nu se faca abuzuri. „Exista energizante, suplimente, care favorizeaza activitatea cerebrala. Un astfel de energizant este cafeaua. Dar conteaza foarte mult doza! O cafea buna, dimineața, dar nu foarte tare… Cofeina… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

