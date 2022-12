Energia, noul izvor de bani fără dobândă, pentru unii. Cine uită, riscă să repete greșelile din trecut In viața, uneori este bine sa mai și uiți din neplacerile prin care ai trecut, sa poți sa-ți umpli sufletul cu bucurii și momente fericite, care, zic doctorii, iți fac bine la sanatate, in general. Aceste ștergeri voluntare nu se pot aplica și pentru relațiile comerciale dintre consumatori și furnizorii de energie, așa cum incearca cei de la ANRE, pe criterii de eficiența (care, a cui, pentru cine?) sa justifice schimbarea contoarelor la consumatorii casnici, contra cost. Interesant e ca acum la sfarșit de an, așa ca sa nu fie prea ostentativ observata, apare in media știrea ca… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a stabilit deja prețurile reglementate de furnizare a energiei electrice de catre S.A. „Furnizarea energiei electrice Nord” și „Premier Energy”. Potrivit proiectelor de hotarire, care urmeaza sa fie aprobate incepind cu ora 10.00, cei peste…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica va putea ajusta prețurile reglementate de furnizare a energiei electrice in regim de urgența. Decizia in acest sens a fost anunțata de Comisia pentru Situații Excepționale, citata de IPN. Schimbarea tarifului va fi efectuata in cazul modificarii prețurilor…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa la Giurgiu, ca aplicarea mecanismului de reglementare a tarifelor la energie nu va duce la o scumpire a acestora, iar la nivelul coalitiei de guvernare se doreste sa fie aplicat „cel putin…

- "Parerea mea e sa marim (pensiile - n.r.) și mai mult decat rata inflație, ca sa fim foarte liniștiți", a afirmat, ironic, Ciolacu.Liderul PSD a explicat ca "nu poți sa construiesți un buget sanatos daca nu ai rezolvat paroblema energiei pentru ca nu aid e unde sa ai (resurse - n.r.)"."Prioritatea e…

- „Nu am o temperatura exagerat de mare in casa, nici temperatura apei calde nu este foarte mare. Electricitatea se folosește atunci cand chiar trebuie și nu ca sa iluminam gradina etc.”. Cam acestea sunt, pe scurt, invațaturile președintelui nostru, Klaus Iohannis , catre noi, supușii care ne gandim…

- Romania, Ucraina si Republica Moldova au convenit incheierea unui Acord interguvernamental trilateral pentru stimularea interconectarilor si cooperarii in domeniul energiei si cresterea schimburilor bilaterale de energie electrica prin incheierea de contracte bilaterale pe termen scurt, mediu si lung,…

- Liderul USR i-a criticat, miercuri, pe social-democrați și pe liberali pentru votul dat la moțiunea simpla inițiata impotriva ministrului Energiei: „De astazi este foarte clar: Virgil Popescu este oficial ministru PSD. PNL se dovedește pe zi ce trece ca este anexa din fundul curții PSD”. Fii…

- Deputatul PSD Daniel Ghița face nota distincta de colegii sai și il critica pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, in timp ce in Parlament se dezbate moțiunea USR. Ghița intreaba, pe Facebook: „Virgil Popescu, groparul Romaniei, pentru care servicii secre