”Enel S.p.A. a semnat astazi cu firma greaca Public Power Corporation S.A. (PPC) un acord pentru vanzarea tuturor participatiilor detinute de catre Grupul Enel in Romania. Acordul prevede plata de catre PPC a unei sume totale de aproximativ 1,260 miliarde de euro, ceea ce evalueaza societatile vandute la circa 1,9 miliarde de euro (100% din actiuni). In plus, suma totala poate fi ajustata conform unor clauze uzuale in astfel de tranzactii precum si printr-un mecanism pentru potentiale plati ulterioare, in functie de valoarea viitoare a activitatii de retail”, anunta compania. In total, este estimat…