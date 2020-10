Endometrioza – cele mai bune tratamente naturale pentru ameliorarea simptomelor Ignorata mult timp, endometrioza este o boala ginecologica complexa, care afecteaza una din zece femei. Aceasta maladie cronica se caracterizeaza prin migrarea celulelor endometriale – din țesutul intern al uterului – in afara cavitații uterine, catre organe și parți ale corpului precum ovarele, trompele uterine, peritoneul și rectul. Acest fenomen provoaca leziuni, aderențe și chisturi ovariene care cauzeaza durere severa, dar și inflamații cronice și probleme de fertilitate. Fitoterapia, yoga și includerea in dieta a anumitor alimente pot fi metode naturale pentru gestionarea acestei patologii.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

