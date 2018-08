Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii thailandezi salvati aproape miraculos dintr-o pestera inundata din nordul tarii au parasit sambata templul budist in care s-au recules in ultimele 11 zile si au rostit rugaciuni in semn de omagiu adus scafandrului care a murit in timpul operatiunii de salvare, informeaza DPA si AFP.…

- Unul dintre copiii salvati din pestera din Thailanda este erou național, deoarece el a fost singurul care a putut vorbi in limba engleza cu salvatorii. Povestea lui emotionanta face inconjurul lumii.

- Au fost publicate primele imagini cu copiii salvați din peștera thailandeza. Misiunea care a tinut lumea intreaga cu sufletul la gura putea sfarsi printr-un dezastru. Pestera thailandeza a inceput sa se inunde, ieri, chiar in timp ce era salvat ultimul dintre cei 12 baieti.

- Un antrenor de fotbal in varsta de 25 de ani, educat intr-o manastire budista, singurul adult din grupul de tineri salvati din pestera inundata din Thailanda, a devenit un veritabil erou national. Insa, la fel ca alti trei copii din acea echipa, el este apatrid, informeaza AFP.

- Toți cei 12 copii impreuna cu antrenorul lor au fost salvați din peștera inundata din Thailanda, in timpul unei acțiuni dramatice. Baieții au ramas blocați in peștera din Chiang Rai timp ce 17 zile...

- Opt baieti au fost scosi la suprafata din pestera partial inundata din nordul Thailandei in care au ramas blocati din 23 iunie. Misiunea de salvare a inceput duminica, zi in care au fost salvati patru copii. Dupa o pauza de mai bine de 10 ore, salvatorii au intrat din nou in subteran, aducand la suprafata…

- Patru copii din cei 12 blocati din 23 iunie, alaturi de antrenorul lor de fotbal, intr-o pestera din Thailanda au fost salvati duminica, dupa ce au fost nevoiti sa parcurga un kilometru pe sub apa.

- Doisprezece baieți și antrenorul lor de fotbal, pierduți timp de 10 zile intr-o peștera din Thailanda, au fost gasiți in viața, au anunțat oficialii thailandezi, citați de abcnews.go.com.