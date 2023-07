Stiri pe aceeasi tema

- Posturile de televiziune din Romania au achiziționat drepturile de televizare pentru o parte dintre duelurile pe care echipele romanești le vor avea in turul 2 preliminar din Conference League. Joi, 27 iulie, vor avea loc manșele tur din runda a doua preliminara a Conference League. ...

- Romania s-a consolat cu gandul unui nou sezon european in care visul Ligii Campionilor ramane un „fruct interzis” pentru echipele noastre. Acum, toata atenția se indreapta catre preliminariile Conference League, unde vom fi reprezentați de patru formații din Superliga, printre care și Farul, campioana…

- Farul a parasit Champions League inca din primul tur preliminar (1-3 la general cu Sheriff Tiraspol), iar tatal unuia dintre talentele lui Gica Hagi spune ca a ajuns la capatul rabdarii. Vorbim despre Enes Sali, cel care prinde prea puține minute la campioana Romaniei.

- Farul Constanta a fost infranta, marți seara, de Sheriff Tiraspol, din Republica Moldova, in deplasare, scor 3-0, gazdele calificandu-se in turul urmator al competitiei. Farul va juca in turul al II-lea preliminar din Conference League. Citește și: Cutremur puternic in Romania. Unde a fost simțit Sheriff…

- Sheriff se intalnesc in manșa retur din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro. Inca nu s-a ajuns la un acord cu o televiziune din Romania pentru transmiterea partidei. ...

- Farul, campioana Romaniei, iși afla astazi prima adversara din Champions League. Tragerea la sorți pentru turul I preliminar va incepe la ora 15:00, liveTEXT pe GSP.RO. Echipa lui Gica Hagi va fi in urna outsiderilor la Nyon, dar chiar și in aceste condiții poate intalni o echipa accesibila. ...

- Romania a aflat și numele celei de-a patra reprezentante in sezonul 2023/24 al cupelor europene. CFR Cluj a obținut ultimul bilet, dupa 1-0 in finala barajului cu FCU Craiova. Astfel, Farul (Liga Campionilor), Sepsi, FCSB și CFR Cluj (toate in Conference League) vor evolua in Europa. CFR Cluj, echipa…

- Alexandru Cretu, demon si inger pentru Universitatea Craiova in partida cu Rapid, castigata cu 3-2 in 10 oameni, a apreciat rezultatul, dar a punctat ca este un sezon ratat pentru Stiinta. „Cred ca a fost un meci spectaculos, pe contre. Am ramas repede cu om in minus și ne-a fost mai greu. Ei au marcat…