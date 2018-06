Emoții pentru Liviu Dragnea. Este așteptată decizia în dosarul angajărilor fictive Este o hotarare care va putea fi contestata de oricare dintre cei 8 inculpați din acest dosar printre care și Liviu Dragnea, precum și de procurorii DNA. Procesul s-a incheiat in urma cu o luna. Pana atunci au avut loc dezbateri la care a participat și liderul PSD și care a cerut sa fie achitat. Intrebat de completul de judecata daca ar fi dispus sa faca munca in folosul comunitații, in cazul in care va primi o condamnare cu suspendare, Dragnea a spus ca oricum muncește de mai bine de 20 de ani in folosul societații. Procurorul DNA a cerut pentru șeful PSD condamnare pentru cele doua infracțiuni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

