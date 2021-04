Stiri pe aceeasi tema

- "In aceasta dimineața a trecut la Domnul parintele Dumitru Merticaru de la Biserica Banu din Iași cu hramul „Duminica Tuturor Sfinților”.In perioada anilor \"90 a fost unul dintre principalii colaboratori ai Ligii Studenților, cultivand in randul tinerilor dragostea de libertate, trairea morala, responsabilitatea…

- Vești triste din lumea filmului american! Actorul George Segal s-a stins din viața la varsta de 87 de ani. Celebrul actor american a intampinat dificultați la o operație foarte importanta pentru el, ceea ce ar fi dus la moartea lui. Iata mai multe detalii despre moartea actorului care a șocat intreaga…

- Lino Golden nu poate sa treaca peste moartea celui mai important barbat din viața lui: tatal sau. Deși au trecut patru ani de la tragedie, faimosul cantareț este și acum afectat de moartea parintelui sau, pe care l-a iubit ca pe ochii din cap. Celebrul artist a facut de curand un gest sfașietor in amintirea…

- Mai multi aradeni au inceput un protest cu jucarii din plus, pe care le pun in fata Primariei Arad, dupa moartea unui caine adoptat de la adapostul municipalitatii, care s-ar fi imbolnavit in urma operatiei de sterilizare facuta in centru. Cazul a devenit viral pe retelele de socializare, in ultimele…

- Cadavrele a 50 de lebede au fost descoperite recent pe fluviul Nistru și alte peste 30 pe raul Prut, noteaza ecopresa.md . Cazurile neverosimile sunt probate cu imagini de la fața locului, prelevari și declarații ale experților. Ipoteza cercetata a fost o posibila intoxicare. Totodata, lebede moarte…

- O vedem mereu cu zambetul larg pe buze, insa in suflet ascunde o mare suferința. Andreea Mantea a izbucnit in lacrimi. Bruneta, ingenuncheata de durere dupa moartea bunicii. De necrezut ce a povestit.

- Regina Marii Britanii este trista. Lordul Harry Samuel Vestey, prietenul de curse al reginei și apropiat al prințului Harry, a murit la varsta de 79 de ani. Moartea vine la mai bine de doua luni dupa decesul soției sale, care a avut loc pe 28 noiembrie. Lady Vestey, in varsta de 71 de ani, a fost una…