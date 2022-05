Președintele francez Emmanuel Macron a declarat luni, la Strasbourg, ca, cel mai probabil, va fi nevoie de "cateva decenii" pentru ca Ucraina sa fie confirmata ca membra a Uniunii Europene, relateaza BBC.Liderul francez a adaugat, insa, ca Ucraina este "deja un membru" al familiei europene datorita "luptei" și "curajului" sau.Emmanuel Macron a mai declarat, intr-un discurs sustinut in Parlamentul European, ca spera ca UE sa avanseze "rapid" in ceea ce privește aderarea Ucrainei.Declarațiile liderului de la Palatul Elysee vin in contextul in care Kievul a trimis la Bruxelles ce-a de-a doua parte…