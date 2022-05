Emmanuel Macron va fi învestit sâmbătă pentru al doilea mandat președinte Presedintele francez in exercitiu Emmanuel Macron va fi investit sambata pentru un al doilea mandat in fruntea tarii, dupa victoria inregistrata la alegerile prezidentiale din 24 aprilie, informeaza marti AFP, citand surse din cadrul presedintiei. Ceremonia prevazuta sa inceapa la ora locala 11:00 in sala de festivitati a Palatului Elysee urmeaza sa fie una „sobra” si sa „respecte principiile republicane”, a asigurat sursa. Conform protocolului urmat la investirile precedente, evenimentul trebuie sa inceapa cu proclamarea rezultatelor oficiale ale alegerilor de catre presedintele Consiliului Constitutional,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

