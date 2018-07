Stiri pe aceeasi tema

- Franta si Belgia s-au duelat in prima semifinala a Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia, iar invingatoare a iesit echipa lui Didier Deschamps, care a marcat unicul gol al partidei prin Samule Umtiti. Deja devenita o regula a celui mai mai important eveniment spotiv al anului, in tribuna oficiala…

- Thibaut Courtois, portarul in varsta de 26 de ani al Belgiei, ataca modul in care Franța a jucat in semifinala Campionatului Mondial cu Belgia caștigata cu 1-0 de naționala "Cocoșului galic". "A fost un meci frustrant. Franța s-a aparat in 40 de metri. Au fost mai defensivi decat orice alta echipa pe…

- FRANȚA S-A CALIFICAT IN FINALA CAMPIONATULUI MONDIAL 2018! Echipa condusa de Didier Deschamps s-a impus cu 1-0 in fața Belgiei, prin reușita lui Umtiti, din minutul 51. A doua semifinala a Campionatului Mondial din Rusia va avea loc miercuri, de la ora 21:00, iar CANCAN.RO va va tine la curent cu informații…

- Confruntarea dintre echipele Frantei si Belgiei, care va avea loc marti, de la ora 21,00 (ora Romaniei), pe stadionul din Sankt Petersburg, in semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, readuce in prim plan o rivalitate istorica intre cele doua selectionate.Belgia conduce cu 30 de victorii in…

- Marti, 10 iulie, de la ora 21:00, se va juca prima semifinala de la Campionatul Mondial din Rusia, cand se vor intalni Franta si Belgia. Potrivit caselor de pariuri, Franta are o cota de 2.58 sa castige in primele 90 de minute, in timp ce Belgia are 3.20. Pentru calificarea in marea finala, Frantei…

- In viziunea bookmakerilor, Franta este principala favorita la castigarea Cupei Mondiale, cu o cota de 3.05 potrivit Betano si 3.00, conform efortuna.ro. Nationala pregatita de selectionerul Didier Deschamps este urmata de Anglia, cu o cota de 3.75, iar Belgia si Croatia au cele mai...

- Confruntarea dintre echipele Frantei si Belgiei, care va avea loc marti, de la ora 21,00 (ora Romaniei), pe stadionul din Sankt Petersburg, in semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, readuce in prim plan o rivalitate istorica intre cele doua selectionate. ''Diavolii rosii''…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va asista la meciul pe care echipa antrenata de Didier Deschamps il va disputa in semifinalele Cupei Mondiale din Rusia, cu Belgia, au declarat oficiali ai Palatului Elysee, informeaza Reuters.