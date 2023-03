Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron le-a vorbit miercuri, 22 martie, intr-un interviu TV, francezilor despre reforma pensiilor, avand la mana un ceas despre care unii telespectatori au susținut ca valoreaza 80.000 de euro. In timpul interviului, Macron și-a scos discret ceasul, gest care a starnit…

- Emmanuel Macron nu are de gand sa renunțe la reforma pensiilor și nu da inapoi nici la presiunea strazii. Președintele francez a condamnat protestele violente de joi, cand 3,5 milioane de oameni au demonstrat in toata Franța și peste 400 de polițiști au fost raniți, scrie digi24.ro.

- Reforma sistemului de pensii din Franta, extrem de contestata in ultimele zile, va trebui sa ''intre in vigoare pana la finalul anului intrucat ea este necesara'', a declarat presedintele francez Emmanuel Macron, intr-un interviu acordat miercuri posturilor de televiziune TF1 si

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, va vorbi miercuri, 22 martie, despre pașii care urmeaza dupa ce guvernul sau a rezistat in fața a doua moțiuni de cenzura, in criza declanșata de reforma pensiilor care a dus la izbucnirea proteste masive in țara, relateaza Reuters . Liderul francez are programate…

- Nemulțumirile iscate in Franța de reforma sistemului de pensii, care au scos oamenii in strada, in mai multe orașe, nu doar in capitala franceza, nu s-au domolit. In tot acest context, președintele Franței, Emmanuel Macron, va avea marți consultari politice pentru a gasi o soluție la criza provocata…

- Capitala Franței a dat in clocot. Protestatarii s-au ciocnit cu poliția in cele mai violente manifestații de la inceputul anului.Protestatarii au distrus mașini și au incendiat cauciucuri pe strazile impanzite de scutieri. Oamenii legii au ripostat cu gaze lacrimogene și tunuri cu apa.„Manifestațiile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a pronuntat marti in apararea reformei pensiilor, care a suscitat ostilitate atat la nivelul societatii, care a iesit in strada, cat si in parlament, in primul sau contact cu cetatenii de la lansarea proiectului la inceputul acestui an,