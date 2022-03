Președintele Franței, Emmanuel Macron a ținut un discurs, in fața națiunii, in cadrul caruia a ținut sa precizeze ca francezii nu sunt in razboi cu Rusia. Macron a mai precizat faptul ca razboiul din Ucraina a creat o ruptura in Europa. Intr-un discurs adresat națiunii miercuri, Emmanuel Macron a spus ca razboiul impotriva Ucrainei a creat o „ruptura” in Europa. Macron a adaugat ca acorda o importanța menținerii contactului atat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cat și cu președintele rus Vladimir Putin, noteaza CNN . Liderul francez a spus ca a pastrat legatura cu Putin pentru a…