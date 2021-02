Stiri pe aceeasi tema

- Ascensiunea Chinei modifica prioritatile Aliantei Nord-Atlantice, a afirmat vineri, la Editia speciala a Conferintei pentru Securitate de la München, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, pledând pentru apararea ordinii internationale.„Ascensiunea Chinei este o problema…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a acuzat vineri China si Rusia ca actioneaza impotriva ordinii internationale, relateaza DPA si AFP. "Europa si America de Nord trebuie sa apere ordinea internationala bazata pe reguli, care este pusa la incercare de puterile autoritare", a spus Stoltenberg…

- Luca Novac s-a nascut in 1941, in satul Var, din comuna Obreja, județul Caraș-Severin. A fost a treia generație de instrumentiști in familie, dupa bunicul sau, care a cantat cu Luța Iovița, și tatal sau.A cantat la clarinet, saxofon și taragot, dar cel mai drag i-a fost taragotul. A fost in turnee in…

- Statele Unite au fost detronate! China a devenit pentru prima oara cel mai mare partener comercial al Uniunii Europene in 2020, depașind Statele Unite, grație revenirii rapide a economiei sale, mai puțin afectata de pandemia de Covid-19 decat cele ale partenerilor occidentali, potrivit AFP.Pe ansamblul…

- Amsterdat a luat fața Londrei pentru a deveni cel mai mare centru financiar al Europei în luna ianuarie dupa ce Brexitul a forțat investitorii din Uniunea Europeana sa foloseasca platformele de tranzacționare din interiorul blocului comunitar, relateaza Reuters.Tranzacțiile din capitala…

- Europarlamentarul Eugen Tomac a transmis, marti, un mesaj prin care critica cele intamplate la Moscova, in timpul vizitei lui Josep Borrell. Tomac spune ca, in urma vizitei, Putin a aratat ca dispretuieste Uniunea Europeana si ca este impotriva unitatii Europei. Mai mult, daca nu se vor lua masuri,…

- Migrația a fost diminuata cu aproape 30 % intre 2019 și 2020, din cauza pandemiei de coronavirus. Astfel, in ultimul an au fost inregistrați cu aproximativ 2 milioane de migranți mai puțin decat in anul precedent, informeaza AFP, citata de HotNews.ro. Conform raportului „Migrația internaționala 2020”…

- Comisia Europeana si Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe si politica de securitate au prezentat miercuri o noua strategie de securitate cibernetica a UE, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar, potrivit AGERPRES. Potrivit Comisiei Europene, strategia…