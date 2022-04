Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron cistiga un nou mandat si ramine pentru inca cinci ani la Palatul Elysee. Potrivit primelor rezultate, actualul presedinte a intrunit 58,5 la suta din voturi, iar contracandidata sa, Marine Le Pen, 41,5%, transmite dw.com. Cursa pentru Palatul Elysee a ramas strinsa pina in ultimul moment,…

- Presedintele in exercitiu al Frantei, progresistul Emmanuel Macron, si contracandidata sa, populista de dreapta Marine Le Pen, propun doua viziuni foarte diferite pentru viitorul Frantei atat pe plan intern, cat si pe plan extern.

- Emmanuel Macron s-a distanțat și mai mult de contracandidata sa Marine Le Pen, dupa cum a dezvaluit ultimul sondaj electoral referitor la alegerile prezidențiale din Franța. Astfel, Macron, care este actualul președinte al Franței, are un avans in creștere fața de candidata extremei drepte, care a mai…

- Duminica, 10 aprilie, in Franța a avut loc primul tur al alegerilor prezidențiale. In turul doi vor participa actualul șef al statului, Emmanuel Macron, și liderul "Asociației Naționale" de extrema dreapta, Marine Le Pen. Victoria unuia dintre ei pe 24 aprilie va determina nu numai soarta Franței, ci…

- La o conferința de presa de marți, candidatul de extrema-dreapta Marine Le Pen a declarat ca oferta lui Emmanuel Macron de a atenua reformele planificate in domeniul pensiilor este de a „amagi” alegatorii inaintea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Franța, adaugand ca lui ii este…

- Candidata de extrema-dreapta la președinția Franței, Marine Le Pen , a declarat ca iși va continua campania in turul doi al alegerilor prezidențiale cu „calm și determinare”, invațand lecțiile din duelul anterior cu actualul președinte Emmanuel Macron. Macron și Le Pen au ieșit invingatori in primul…

- Emmanuel Macron, presedintele in functie al Frantei, se claseaza pe primul loc in scrutinul prezidential desfasurat duminica, fiind urmat de candidata Marine Le Pen, considerata de extrema-dreapta, potrivit sondajelor efectuate la iesirea de la urne. Emmanuel Macron a obtinut 28,6% din voturi, in…

- Duminica, 10 aprilie, este primul tur de alegeri in Franța, in care principalii candidați sunt Emmanuel Macron și Marine Le Pen. 12 politicieni candideaza la aceste alegeri prezidențiale dar șanse reale au doar primii doi. Se estimeaza ca Macron ar avea in fața lui Le Pen un avans de numai 2 – 3 suta.…