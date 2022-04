Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat ca dialogul sau cu președintele rus, Vladimir Putin, a incetat dupa ce au fost descoperite crime in masa in Ucraina. ”De la masacrele pe care le-am descoperit in Bucea și in alte orașe, razboiul a luat o alta intorsatura, așa ca nu am mai vorbit direct…

- Președintele francez Emmanuel Macron afirma ca dialogul sau cu președintele rus Vladimir Putin a incetat dupa masacrele descoperite in Bucha și in alte orașe ucrainene invadate de ruși, relateaza The Guardian.

- Marine Le Pen, candidata de extrema dreapta la alegerile prezidențiale franceze, a declarat marți ca susține pe scara larga sancțiunile impotriva Rusiei ca raspuns la invazia Ucrainei, dar se opune celor impuse in privința aprovizionarii cu petrol și gaze rusești, relateaza BBC . Le Pen a ajuns din…

- Oficialul a declarat ca principalul obiectiv al operațiunii este protejarea Rusiei de amenințarea din partea Occidentului, scrie agenția rusa Tass.„Forțele armate ruse vor continua operațiunea militara speciala pana cand obiectivele stabilite vor fi atinse”, a declarat marți Serghei Șoigu, cu o expresie…

- In discutiile sale private, presedintele american Joe Biden se refera la lideri straini mai putin oficial, pe care ii caracterizeaza intr-o maniera colocviala, ca de exemplu pe presedintele rus Vladimir Putin, pe care il considera „tipul cu arme nucleare si fara prieteni", sau pe cancelarul german Olaf…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat, din nou, la telefon duminica seara cu omologul sau american Joe Biden, in cadrul consultarilor sale inainte de a se intilni luni cu Vladimir Putin privind criza ruso-ucraineana, a anuntat presedintia Frantei, noteaza AFP și Agerpres. Aceasta convorbire…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au discutat joi seara despre Ucraina si in special despre „garantiile de securitate” cerute de Moscova. Liderul francez a vorbit ulterior și cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Presedintele francez Emmanuel Macron urmeaza sa-i propuna ”o cale de dezescaladare” in criza ucraineana omologului sau rus Vladimir Putin, anunta Palatul Elysee, in timp ce Statele Unite ar putea desfasura pana la 8.500 de militari la frontiere cu Ucraina, din cauza unor activitati militare ale Rusiei,…