- Conform Ministerului de Interne, peste un milion de persoane protesteaza in intreaga țara. Doar la Paris s-au adunat 120 de mii de manifestanți, fiind cel mai mare protest de anul acesta din capitala Franței. Aceeași sursa informeaza ca 123 de polițiști și jandarmi au fost raniți in urma confruntarii…

- Tensiunile au rabufnit in Paris, unde sute de protestatari s-au luat la bataie cu polițiștii. Se intampla in ziua in care in intreaga Franța au loc mitinguri fața de adoptarea legii pensiilor. Forțele de ordine din capitala au folosit gaze lacrimogene impotriva manifestanților care au umplut strazile…

- La trei ani de la plecarea din Uniunea Europeana și intr-un context de criza economica și sociala inedita in Regatul Unit, premierul Rishi Sunak a facut vineri prima sa deplasare in strainatate de la preluarea actualei funcții, la Paris, pentru a se intalni cu președintele Emmanuel Macron. Regatul Unit…

- Luni, 13 martie, ora 19.00, la Libraria Humanitas de la Cismigiu (Bdul Regina Elisabeta 38), va avea loc lansarea romanului Specii de Cristian Fulas, o radiografie tulburatoare a societatii autohtone actuale, aparuta de curand in colectia „Ego. Proza" a Editurii Polirom. Roman politic, Specii dezvaluie…

- Țara, blocata de o uriașa mobilizare contra reformarii sistemului de pensii Francezii au lansat marți, pentru a șasea oara din ianuarie pana in prezent, o ampla acțiune de protest la nivelul intregii țari contra proiectului de reformare a sistemului de pensii actualmente in dezbaterea parlamentului.…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca marti este anuntata o greva generala, cu posibilitatea prelungirii acesteia si in ziua de miercuri, context in care sunt asteptate perturbari ale circulatiei…

- In avionul ce-l readucea vineri seara la Paris dupa participarea la Conferința de securitate de la Munchen, președintele Macron a purtat o convorbire cu jurnaliști de la „Le Figaro”, „Journal de Dimanche” și FranceInfo in care a facut unele precizari importante privind poziția Franței fața de razboiul…

- 756.000 de persoane s-au alaturat acțiunilor de protest impotriva reformei pensiilor, care au avut loc in zeci de orașe din Franța, au declarat pentru BFMTV reprezentanți ai Ministerului de Interne al țarii. Cea mai masiva acțiune a avut loc la Paris, la care au participat 57 de mii de oameni. Ample…