PER: În România nu se conduce, se reacționează!

Partidul Ecologist Român (PER) cere premierului și guvernanților să conducă și să aibă un comportament adecvat unor oameni de stat capabili sa țină țara în frâu. Astăzi, spun ecologiștii, cu un an înainte de alegeri și cu război la graniță, domenii strategice ale României sunt scăpate de sub control.… [citeste mai departe]