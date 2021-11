Emmanuel Macron a schimbat culoarea drapelului francez fără să anunțe Este un detaliu care a trecut neobservat și nu a fost anunțat oficial, dar steagul Franței și-a schimbat culoarea, dezvaluie Europe 1.Astfel, tricolorul francez compus din albastru, alb și roșu nu mai este exact la fel de un an de zile.

Este un detaliu pe care nimeni nu l-a vazut și totuși este foarte semnificativ: steagul francez și-a schimbat culoarea. Franța are în continuare aceleași culori, albastru-alb-roșu, dar albastrul în cauza nu mai este chiar același de un an de zile la Palatul Élysée , dezvaluie Louis de Raguenel, șeful departamentului politic al Europe… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

