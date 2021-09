Stiri pe aceeasi tema

- Emma Raducanu s-a calificat in finala US Open. Sportiva din Marea Britanie, cu origini romanesti, a trecut in semifinale de Maria Sakkari in doua seturi si va juca intr-o finala istorica.Emma Raducanu, sportiva venita din calificari la US Open, a ajuns pana in marea finala. Raducanu, in varsta de 18…

- Britanica cu origini romanești Emma Raducanu, 18 ani, și canadianca Leylah Fernandez, 19 ani, sunt finalistele de la US Open 2021. Cele doua adolescente fac istorie, dupa ce au ajuns pentru prima data intr-o finala de Grand Slam, potrivit Wta Tour. Britanica Emma Raducanu, locul 150 WTA, a reușit sa…

- Emma Raducanu s-a calificat in finala la US Open, dupa ce a invins-o in minimum de seturi și pe Maria Sakkari, scor 6-1, 6-4. Britanica de 18 ani va juca in finala cu Leylah Fernandez, cealalta puștoaica senzație de la New York. Jucatoarea din Canada a invins-o in trei seturi pe Aryna Sabalenka, scor…

- ​Emma Raducanu continua sa uimeasca la US Open: sportiva cu origini românești a reușit sa se califice în finala de la Flushing Meadows dupa o victorie superba contra Mariei Sakkari, a 17-a favorita. În ultimul act, Raducanu va da peste o alta jucatoare surprinzatoare: Leylah Fernandez…

- Emma Raducanu a anunțat dupa calificarea spectaculoasa în semifinalele de la US Open ca, din pacate, nu va putea fi susținuta de parinții sai pe Arthur Ashe la meciul cu Maria Sakkari, din penultimul act al Grand Slamului de la Flushing Meadows. Într-o conferința de presa, Emma a…

- A doua favorita de la US Open a reușit calificarea în semifinale, Aryna Sabalenka trecând de Barbora Krejcikova (campioana en-titre de la Roland Garros). Victoria a venit dupa un meci de 86 de minute, scor 6-1, 6-4. Este pentru a doua oara în cariera când Aryna ajunge…

- Bianca Andreescu a fost eliminata de la US Open dupa un adevarat thrilller cu Maria Sakkari. Sportiva care reprezinta Canada a fost la doua puncte distanța de victorie in tiebreak-ul setului al doilea, dar s-a vazut invinsa dupa o partida maraton, incheiata tarziu in noapte la New York. A fost 6-7(2),…

- Perechea Monica Niculescu / Gabriela Ruse (Romania) s-a calificat in sferturile de finala ale probei de dublu la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, pe celebra arena de la Flushing Meadows (New York). In optimi, romancele le-au invins, in trei seturi,…