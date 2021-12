Emma Răducanu, încă o lovitură de markenting - Sponsorul cu care a semnat Jucatoarea de tenis Emma Raducanu a semnat un contract în valoarea de 3,5 milioane de euro cu o cunoscuta companie de telefonie, porivit The Mail on Sunday.



Potrivit unei surse citate de The Mail on Sunday, negocierile au avut loc de câteva saptamâni, iar sportiva de 19 ani a semnat deja contractul cu compania de telefonie Vodafone, care va fi anuntat în februarie.



Acesta este al doilea contract important încheiat de Emma Raducanu, în aceasta luna, dupa cel cu compania aeriana British Airways, a carui valoare ar fi tot cu sapte cifre.



Campioana… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

